„Die geringe Beteiligung brach uns das Genick“

Markus Hein und Michael Raml war das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben, als bei der Ergebnisverkündung der Linzer Bürgermeister- und Gemeinderatswahl der blaue Balken bei lediglich 14 Prozent zum Stehen kam. 2015 mit 24,9 % auf Gemeinderatsebene noch klarer Wahlgewinner, beförderte das diesmalige Votum – das Schlechteste seit 18 Jahren – die Freiheitlichen in ein Tal der Tränen. Wenngleich Hein trotz Verlust des Vizebürgermeisters und eines Stadtsenatsmandats am Tag nach der Wahl schon wieder so etwas wie Aufbruchsstimmung vermitteln wollte: „Wir werden in den nächsten zwei Wochen noch alles ganz in Ruhe analysieren, aber wir sind überzeugt, dass unsere Themen die richtigen waren und ich verspreche unseren Wählern, dass wir für ihre Anliegen weiterarbeiten werden.“