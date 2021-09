„Schachnovelle“: Film als Abstieg in den Wahnsinn

Zeit und Raum werden in der Haft bedeutungslos für Bartok, der dem Wahnsinn zu verfallen droht - bis ihm das Buch über Schach in die Hände fällt. Um seine geistige Ordnung aufrechtzuerhalten, stürzt sich der Gefangene besessen in die Partien, die er in seinem Kopf durchspielt. Den Sturz in den Malstrom kann dies jedoch nicht aufhalten - im Gegenteil. Die bei Zweig als Rahmenhandlung gesetzte Schiffspassage, auf der sich Dr. B später mit dem amtierenden Schachweltmeister konfrontiert sieht, ist bei Regisseur und Drehbuchautor Philipp Stölzl die ebenfalls in fahles Licht gekleidete Fahrt eines Totenschiffs.