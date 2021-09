Die schönsten Laternen fürs Martinsfest Kopieren

Vor allem in Süddeutschland, der Schweiz und Österreich sind die Straßenumzüge am Martinsfest ein gängiger Brauch. Kinder ziehen mit bunten Laternen durch die Straßen, meist in Begleitung eines auf dem Pferd sitzenden Mannes, der den heiligen Martin verkörpert. Es wird gesungen und spaziert, bis St. Martin schließlich seinen Umhang mit einem frierenden Bettler teilt. Die Geschichte des heiligen Martin wird jedes Jahr aufs Neue zelebriert und gilt vor allem in Kindergärten und Schulen als wichtiges Fest, auf das sich die Kleinen besonders freuen. Denn nicht nur der Umzug, sondern vor allem das Basteln der Laternen, ist für viele Kinder ein Highlight. Wenn auch Sie gerade in kreativer Stimmung sind, haben wir das Richtige für Sie.