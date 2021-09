Frustrierter Security-Experte rechnet mit Apple ab

Das berichtet das IT-Nachrichtenportal „The Register“ unter Berufung auf den IT-Sicherheitsforscher, der unter dem Pseudonym „IllusionOfChaos“ auftritt. Er hatte eigenen Angaben zufolge Anfang März vier Sicherheitslücken in Apples iOS-Betriebssystem entdeckt und sie dem Konzern gemeldet. Normalerweise werden die Lücken in so einem Fall geschlossen und der Finder wird im Zuge des „Bug Bounty“-Programms für seinen Fund entlohnt.