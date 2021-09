Lara Gut: „Wäre einfacher gewesen, aufzuhören“

Lange habe sie das Gefühl gehabt, sich beweisen zu müssen, „mehr als die anderen“. Sie habe „nie akzeptiert, dass man mir sagt, was ich zu tun oder wie ich meine Karriere zu gestalten habe“, so die Ski-Queen. „Ich wollte stolz auf das sein, was ich erreicht hatte, und mich nicht auf das konzentrieren, was ich noch nicht erreicht hatte. Dadurch habe ich wieder Spaß am Skifahren gefunden.“