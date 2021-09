Richard Judge: „Ich bin ein emotionaler Mensch“

Sie waren ja schon mehrmals in Innsbruck. Was gefällt Ihnen an der Tiroler Landeshauptstadt besonders gut?

Ich habe ein spezielles Verhältnis zu Innsbruck und bin ein großer Fan – einfach eine grandiose Stadt mit ganz tollen Sehenswürdigkeiten. Mir gefällt es auch sehr, dass Innsbruck von vielen Bergen umgeben ist und ich freue mich über jeden Auftritt, den ich hier auch in der Zukunft haben werde.