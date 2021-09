Tiroler Bergretter sind rund um die Uhr bereit

„Urteilen nicht über Verunglückte“

Nicht mehr denkbar wäre die Tiroler Bergrettung außerdem ohne die Frauen in ihren Reihen. 15 bis 20 Prozent der Teilnehmer in den Grundkursen sind weiblich, in Ehrwald leitet mit Regina Poberschnigg sogar eine Frau die Ortsstelle. Ohne die ehrenamtlichen Bergretter wäre Tourismus in Tirol nicht möglich. Dabei begeben sich oft gerade die Touristen fahrlässig in Bergnot und bringen die Einsatzkräfte damit in grenzwertige Situationen.