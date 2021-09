EuroSkills 2021: Bewerbe zu Ende, Spannung steigt

„Man liest die Teilnehmer non-verbal, darf nicht mit ihnen reden. In der Früh und am Abend bespricht man Details, in den Pausen versucht man sie zu pushen oder sie an Dinge zu erinnern“, verrät der Juror und Betonbau-Experte Thomas Prigl. In jedem der 48 Bewerbe ist außerdem auf etwas anderes zu achten. Im Betonbau etwa müssen Bewehrungskörbe ganz genau gebunden werden, erklärt Prigl: „Bei uns hier ist das Millimeter-Arbeit. Auf der Baustelle kann man das gar nicht so genau umsetzen, demnach wären eigentlich alle hier Sieger.“