Gesucht: Wenn die Katze nicht mehr heimkommt

Man bekommt von seinen Menschen genug zu essen, wird gestreichelt, hat einen warmen Schlafplatz – und doch kommt ab und an der Wunsch nach Freiheit auf. Kein Wunder, schließlich ist man ja auch eine Katze. Und Katzen machen bekanntlich, was sie wollen, das hat rein gar nichts mit Undankbarkeit zu tun. Also Schnurrhaare voran in das nächste Abenteuer. Kein anderes Haustier ist übrigens so gut im „Verloren-Gehen“ wie Katzen. Sind die Maunzen nach ein paar Tage nicht retour, schafft es nur ein Viertel wieder alleine nach Hause. Aber es ist auch kein anderes Haustier so gut im „Gefunden-Werden“ wie die Samtpfote. Die Mitarbeiter des Tierschutzvereins Tirol kümmern sich im Jahr um 3000 vermisste und gefundene Haustiere, der Großteil davon sind Miezen.