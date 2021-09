Was zum Stich führt | Keine Eisbären-Welt

Mit knapper Not hat Österreich bei der Impfquote jetzt die 60-Prozent-Quote übersprungen. Das ist, darüber sind sich die Experten mit den meisten Politikern einig, viel zu wenig, damit wir die Pandemie endlich hinter uns lassen. Und wir kommen auch kaum voran. So wurden gestern lediglich 7500 Erststiche und ähnlich viele Zweitstiche gemeldet. Aber was würde die Menschen doch noch zur Corona-Impfung bewegen? In der heutigen „Krone“ gibt es dazu unter anderem Antworten von Psychologin Barbara Juen und Politikwissenschafterin Barbara Prainsack. Für nicht sinnvoll erachtet werden eine generelle Impfpflicht oder Bargeld-Belohnungen für Geimpfte. Wenig Applaus bekommt auch der beschränkte Zugang für Ungeimpfte. Was wirkt: Impfeinladungen mit Fixterminen und vor allem barrierefreie Angebote - mit Impfbussen, Stich-Möglichkeiten beim Sportfest oder dem Rockkonzert ebenso wie im Stephansdom oder in der Schule. Na, dann los!