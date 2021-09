Dem Einbrecher von der Toilette aus zugehört

Gestohlen wurde bei dem Einschleichdiebstahl in Sigmundsherberg aber nichts, das Paar erstattete trotzdem Anzeige. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Weniger skurril, dafür aber handfest ging es in Eggenburg zu: Unbekannte schlugen mitten in der Nacht mit einem Gegenstand eine Auslagenscheibe einer Trafik ein und stiegen in das Geschäft ein. Bei ihrem Einbruch nahmen die Täter Wechselgeld, Zigaretten, Brief- und Rubbellose sowie weitere Waren in noch unbekanntem Wert mit.