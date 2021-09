Schulen werden nun immer mehr zu Corona-Hotspots

Ab Mitte November könnten die Intensivstationen in den heimischen Kliniken – wie berichtet – wieder an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Verhindert werden soll das unter anderem durch eine neue Impfkampagne des Landes. Stark steigend ist das Infektionsgeschehen indes auch dort, wo nicht alle Beteiligten impfberechtigt sind – in den Schulen. Fast jeder zehnte Fall geht inzwischen bereits auf Übertragungen in Bildungshäusern zurück – Tendenz stark steigend.