Studie zeigt: Darum hassen Kinder Brokkoli

Eltern wissen das: Für viele Kinder ist der an Mineralien und Vitaminen reiche Brokkoli einfach nur „bäh“. Doch warum? Ein Forscherteam hat untersucht, was beim Essen von gewissen Kohlsorten passiert. Ihr Fazit: Erst die chemische Reaktion mit dem Speichel macht das gesunde Gemüse so richtig widerwärtig. Im Mund können Bakterien im Speichel dabei schwefelhaltige Verbindungen erzeugen, die unangenehm riechen.