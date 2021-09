Im Freiland fühlen sich diese Schweine sauwohl

Wertschöpfung in der Region

Nicht nur Tierwohl liegt den Landwirten am Herzen. Sie wollen die Wertschöpfung am Hof erhöhen. Das gelingt nur mit Direktvermarktung ab Hof und dem neuen Selbstbedienungsladen. Die hochwertigen Fleisch- und Wurstprodukte kosten zehn bis 20 Prozent mehr als im Supermarkt. „Der Mehrwert für Mensch und Tier – auch für die Region – ist aber maximal“, betont Greul.