„Wenn es den Tieren gut geht, geht es uns gut“

Sinnvolle Investition in Zukunft

60.000 Euro hat ihn die Umstellung gekostet. Gebracht hat es ihm „viel Lebensfreude, weil ich sehe, dass es den Tieren gut geht“. Die Schweine toben sich auf den Weiden aus, können sich in Teichen abkühlen, genießen maximale Freiheit. Die Muttertiere holen sich selbst ihr Stroh, bauen sich ein Nest, wenn sich die Jungen ankündigen. Ganz anders als in Ställen, wo man den Tieren die allerkleinsten Bedürfnisse nimmt. Mütter ihre Jungen gebären müssen, während sie im Vollkasten eingeklemmt sind. Hier, in Burgau, geht jedem Besucher das Herz auf.