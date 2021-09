„Betrachten unsere Kühe als wertvolle Mitarbeiter“

Was kann die Landwirtschaft dazu beitragen, dass heimische Produkte für jeden leistbar sind?

In den letzten dreißig Jahren sind die Ausgaben, die ein Haushalt für Lebensmittel ausgibt, immer weiter gesunken. Zugleich werfen wir fast ein Drittel aller Lebensmittel ungenutzt in den Müll. Es liegt nicht an der Landwirtschaft, billiger zu produzieren, sondern am Handel und den Konsumenten, Verantwortung zu übernehmen.