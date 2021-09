Köstlicher Käsesommelierabend am Millstätter See

Mehrere Medaillen für Österreich

Zudem betreute Stani sechs Berufsolympiasieger, die fünf Goldmedaillen und eine Silbermedaille für Österreich holten. Die Ehrung der beiden Botschafter fand im Zuge des beliebten Käse-Treffens am Millstätter See statt. Vor dem Check-in am Schiff standen noch der Besuch der Käserei Alexanderhütte, die Verkostung von Obstbränden in der Destillerie Jesche und eine Wanderung zum Granattor an.