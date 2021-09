Nächtlicher Alm-Brand mit Totalschaden unbemerkt

In der Nacht auf Dienstag brannte im Gemeindegebiet von Eben ein Nebengebäude der so gennanten Nonnenalm (1122m Seehöhe) ab. Der Brand wurde erst am Dienstag gegen 9 Uhr, bemerkt, wo das Nebengebäude schon gänzlich bis auf die Grundmauern niedergebrannt war. Nach der Notrufmeldung fuhren 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Achenkirch, aufgrund der geografischen Lage über deutsches Bundesgebiet, zum Brandobjekt und führten mit dem Tanklöschfahrzeug die Nachlöscharbeiten durch.