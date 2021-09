Höchstes Risiko bleibt in Salzburg ohne Folgen

In der Stadt Salzburg ist die Inzidenz konstant hoch. Für Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) war die Ampel-Entscheidung absehbar. „Reise-Rückkehrer haben die Inzidenz nach oben getrieben. Wir versuchen weiter, die Leute zum Impfen zu bringen“, so Preuner. Schärfere Maßnahmen wie etwa Ausreisetests kann er sich für die Stadt Salzburg nicht vorstellen. Auch den Rupertikirtag sieht er nicht in Gefahr. „Wenn der Trend anhält, wird es bundesweit aber in Richtung 2-G-Regel gehen“, so Preuner.