Für Imker war es ein Jahr zum Vergessen

In Vorarlberg gibt es je nach Gedeih zwischen 9000 und 14.000 Bienenvölker, in einem durchschnittlichen Jahr wirft jedes davon rund 30 Kilo Honig ab. Heuer waren es pro Volk gerade einmal knapp fünf Kilo, in den regenreichen Regionen der Nordweststaulagen, insbesondere im Bregenzerwald, hatten viele Imker sogar einen Totalausfall zu beklagen.