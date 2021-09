100 „Denkmäler des Waldes“ geschützt!

„Eine Sanierung des alten Wienerwald-Forsthauses in Ried am Riederberg ist nach eingehender Prüfung aller Möglichkeiten aus Kosten- und Energieeffizienzgründen nicht darstellbar. Wir haben diese Entscheidung schweren Herzens treffen müssen“, heißt es gegenüber der „Krone“. Wie berichtet, hatten Dorfbewohner und Denkmalschützer heftige Kritik geübt: Das Haus sei Teil eines harmonischen Ortsbildes sei und der Abriss würde eine schmerzliche Lücke hinterlassen. Entschieden zurück gewiesen wird seitens der Waldhüter der Vorwurf, dass stattdessen in luxuriöse Ausbildungsstätten teure Jagdhütten investiert werde: „Hier werden lediglich notwendige Instandhaltungsarbeiten durchgeführt“, heißt es.