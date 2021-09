Rätsel um den Tod von Apothekengehilfin (20)

Verbrechen, Unfall oder Verzweiflungstat? Der Tod einer jungen Frau in der Nacht auf Sonntag gibt den Ermittlern Rätsel auf. Verena U. feierte mit Freunden in einer Bar in Ybbs/Donau (Niederösterreich), wollte nur kurz auf die Toilette gehen - und kam nie wieder zurück. Um 7 Uhr früh wurde die 20-Jährige nur wenige Kilometer entfernt tot neben Bahngleisen aufgefunden.