Gernot Kulhay ist „Der Herr der Boote“

In Vaters Fußstapfen

Angefangen hat die Geschichte der ehemaligen Yachtwerft Kulhay mit Gernots Vater, der in Hard ab 1957 Motorboote in Holz nach eigenen Plänen und ab 1963/64 in der neuen Yachtwerft in Fußach, Segel- und Motoryachten bis zu 13 Meter Länge, zum größten Teil aus Holz baute. Die alte Werkshalle aus dem Jahr 1963 steht noch. „Die väterliche Linie stammt ursprünglich aus Böhmen, obwohl mein Vater schon ein waschechter Bregenzer war“, sagt Kulhay. "Eigentlich hat er im Flugzeugbau angefangen. Er ist noch mit einem zerlegbaren Segelflieger vom Pfänder gestartet und dann auf den Mehrerauer Wiesen gelandet. Den Bootsbau hat er bei der Yachtwerft Portier in Meilen am Zürichsee von der Pike auf gelernt.