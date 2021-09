Last Minute-Urlaube sind das Gebot der Stunde

Ob in der heimischen Hotellerie oder in den Reisebüros, das Gebot der Stunde lautet: Last Minute. Niemand weiß, wie sich die Lage entwickeln wird und welche Einschränkungen beziehungsweise Maßnahmen in ein paar Wochen gelten werden. Und wenngleich sich die Betriebe vonseiten der Politik nach 18 Monaten Pandemie etwas anderes erwartet hätten, hat man sich mittlerweile darauf eingestellt, auf kurzfristige Anfragen - und leider auch Absagen - zu reagieren. Was für die Branche durchaus eine Herausforderung darstellt, kommt Reiselustigen indes zugute. Waren die Häuser oder Reiseangebote normalerweise über Wochen hinaus ausgebucht, stehen die Chancen derzeit gut, für die nächsten ein bis drei Wochen noch ein Zimmer oder einen freien Platz für eine Pauschal- oder Busreise zu ergattern.