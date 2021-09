Thomas Dorner ist für mich der „101-Prozent-Mann“

Ende März krönte sich der Lecher Magnus Walch zum österreichischen Riesentorlauf-Staatsmeister. Nachdem er dennoch keinen Platz in einem ÖSV-Kader bekommen hatte, entschloss sich der 29-Jährige seine Karriere zu beenden. Für die „Krone Vorarlberg“ wirft er mit seiner Ski-Kolumne „Schwung-Ansatz“ einen Blick hinter die Kulissen. Was er Thomas Dorner in der kommenden Saison zutraut und was es mit dessen Übersiedlung aus dem Bregenzerwald nach Dornbirn auf sich hat, verrät er in der aktuellen Kolumne.