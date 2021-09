„Das eine Rennen hat brutal viel Energie gekostet“

Dorner: Das kann ein Mitgrund gewesen sein. Ich habe versucht zu analysieren: Was waren die Hauptgründe, was ist nebenbei noch mitgelaufen. Das Thema Sölden ist sicherlich lange präsent gewesen. Ich habe festgestellt, dass das heuer so nicht funktioniert. Vor allem sehe ich es auch nicht mehr so, dass meine Saison gelaufen ist, sollte ich in Sölden nicht dabei sein. Wenn ich es über den Europacup schaffen sollte, mir einen Fixplatz zu erfahren, habe ich für die Saison danach einfach ein ganzes Jahr lang eine Ruhe. Dann muss ich nicht - wenn es am Vortag noch eine Quali gibt - im Bett liegen, mir Videos anschauen und überlegen. Da kann ich mich ganz auf eine optimale Rennvorbereitung konzentrieren. Darum werde ich heuer zu einhundert Prozent auf den Europacup gehen. Sollte ich aber dennoch zu Weltcupeinsätzen kommen, werde ich diese „Doppelbelastung“ gerne annehmen.