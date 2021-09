Ironman in Klagenfurt feiert am Sonntag Comeback

Nach 14 Monaten Corona-Pause geht am Sonntag am Wörthersee die 23. Auflage des Ironman Austria über die Bühne. Die Veranstalter des Langstreckentriathlons über 3,9 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen verzeichneten unter strikten Corona-Auflagen 1.500 Anmeldungen, das sind halb so viele wie üblich. Ein Spielverderber im Verlauf des sehr langen Tages für die Hobbysportler könnte möglicher Regen am Nachmittag sein.