Bluttat mit Maurerfäustel und Messer: Es war Mord

Ein 66 Jahre alter Mann ist am Freitag in St. Pölten wegen Mordes an seiner Lebensgefährtin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte der Frau im Bett mit einem Maurerfäustel mehrfach auf den Kopf geschlagen, danach auch noch mehrere Messerstiche zugefügt. Die 64-Jährige starb.