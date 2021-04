Mord in Neulengbach: Obduktionsergebnis liegt vor

Dem Opfer wurden mehrere Schläge zugefügt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Montag auf APA-Anfrage erklärte. Zur Tat kam es am Mittwoch in der gemeinsamen Wohnung des Paares in Neulengbach, im Anschluss daran verletzte sich der Tatverdächtige selbst. Erst am Donnerstag wurde die Leiche der 64-Jährigen entdeckt, der mutmaßliche Täter aufgrund der selbst zugefügten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und operiert.