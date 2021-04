Neulengbach: 65-Jähriger gesteht Mord an Freundin

„Der Mann hat sich geständig zum Mord verantwortet", erklärte Karl Wurzer, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Samstag auf APA-Anfrage. Der 65-Jährige hatte am Mittwoch in der gemeinsamen Wohnung die 64-Jährige mit einem Hammer sowie einem Messer attackiert. Er versetzte ihr Schläge auf den Kopf sowie Messerstiche und Schnitte am Hals. Die Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.