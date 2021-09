Betrunkener überfällt Mann in dessen Wohnung

In seiner eigenen Wohnung wurde am Mittwochvormittag ein 52-Jähriger in Innsbruck überfallen. Ein stark alkoholisierter 48-Jähriger forderte von dem Opfer, das selbst ebenfalls über zwei Promille intus hatte, Zigaretten und Bier. Als er dies nicht bekam, zückte der Eindringling ein Messer und schlug den Bewohner mit der Faust. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang gestalten sich als schwierig: Vor allem der Täter hat starke Erinnerungslücken.