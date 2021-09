Sepp Forcher zog es zu „seinem“ Glockner

Die Eheringe kommen direkt aus dem Gebirge

Eng mit der Liebe seines Lebens ist ein Bergsteiger-Erlebnis in den Dolomiten verknüpft. Nachzulesen ist auch dies in seinem Buch. Forcher war mit einem Ärzte-Ehepaar auf einer Kletter-Tour, fand im alpinen Gelände einen goldenen Ring. Dieser wurde eingeschmolzen, so wurden daraus zwei Ringe. „Unsere Eheringe. Wir tragen sie heute noch“, sagt Forcher.