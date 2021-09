Greenpeace kämpft seit 50 Jahren für Umweltschutz

Diese waren am Abend des 10. Juli 1985 von Elitetauchern des französischen Geheimdienstes am Rumpf angebracht worden. Obwohl noch Kapitän Peter Willcox und seine Besatzung an Bord waren, wurde Operation „Satanique“ eiskalt durchgezogen. Der Fotograf Fernando Pereira ertrank qualvoll. Beherzte Journalisten von „Le Monde“ und die neuseeländische Polizei deckten die Hintergründe auf. Zwei Täter wurden verhaftet, das schwer beschädigte Wrack ruht heute als Mahnmal in den Tiefen des Pazifiks.