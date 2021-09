Der erste Schultag mit Tüte, Tasche und Test

Kinder, Geschwister, Eltern, Großeltern, Onkels und Tanten: Ganze Familien haben sich am Montag um halb acht Uhr vor der Volksschule in Kalsdorf versammelt, um die frischgebackenen Schulkinder in ihrem neuen Lebensabschnitt zu unterstützen. Grellgrüne, pinke und blaue Schultüten blitzen aus der Menge, Stolz und Freude liegen in der Luft - aber auch eine gewisse Aufregung. „Am meisten freue ich mich darauf, meine Freunde zu sehen“, sagt Taferlklasslerin Marie Fankl. „Für die Eltern ist es noch aufregender als für die Kinder“, ergänzt ihre Mutter. Was hält sie von den derzeitigen Corona-Regeln? Drei mal die Woche müssen die Schüler ja zum Test, auf den Gängen herrscht Maskenpflicht. „Das wurde uns gut erklärt. Wir hoffen nur, dass die Kinder in der Klasse keine Maske tragen müssen.“