Tirol: Bergretter 13 Stunden im Dauereinsatz

Den vergangenen Sonntag werden die Bergretter von St. Johann in Tirol nicht so schnell vergessen: Gleich fünfmal mussten sie zu Notfällen ausrücken. Der letzte Einsatz im Wilden Kaiser endete erst am Montag um 2 Uhr früh! Die Landesleitung hat nun konkrete Maßnahmen zur Entlastung stark geforderter Ortsstellen im Kopf.