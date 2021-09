Hidalgo will erste Präsidentin Frankreichs werden

„Wir müssen unser französisches Modell, das durch zahlreiche Krisen geschwächt wurde, neu erfinden“, sagte Hidalgo. Sie wolle „der Geringschätzung ein Ende setzen“ und wieder „Respekt“ im Land herstellen, sagte sie in Anspielung auf Präsident Emmanuel Macron, dem seine politischen Gegner regelmäßig Arroganz vorwerfen. In den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs werde sie den Umweltschutz stellen. „Wir müssen den ökologischen Wandel schaffen“, erklärte sie. Für den Fall ihres Wahlsiegs versprach sie unter anderem einen „Fünfjahresplan zur Abkehr von fossilen Brennstoffen in unserer Wirtschaft“ und Verhandlungen über höhere Löhne.