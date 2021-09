Fischer kritisiert Afghanen-Abschiebungen

Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer hat in seiner Festrede anlässlich der Eröffnung des Internationalen Linzer Brucknerfests indirekt Kritik an der Flüchtlingspolitik der ÖVP geübt. Wer in der derzeitigen Situation Menschen nach Afghanistan abschiebe, versündige sich an den Menschenrechten, sagte das ehemalige Staatsoberhaupt.