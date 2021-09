Migrationswelle wie 2015 „fast ausgeschlossen“

Dennoch sieht Knaus den richtigen Weg nicht darin, niemanden aufzunehmen: „Diese Krise bietet eine Chance“. Eine breite Mehrheit in Österreich wolle einerseits Kontrolle, „wir wollen wissen, wer ins Land kommt. Andererseits ist das ein humanes Land. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Entgegen allen Eindrücken, die die Rhetorik der Regierung vermittelt, war Österreich in den Jahren seit 2013 unter den aufnahmebereitesten Ländern der Welt. 2013 wurde Sebastian Kurz Außenminister, er hatte da natürlich von Anfang an eine Rolle, eine Verantwortung. Ich würde sogar sagen, er könnte stolz darauf sein.“ Jetzt sei es an der Zeit, so Knaus, ein System zu schaffen, das Kontrolle mit Humanität verbindet. Wie etwa in Kanada, wo die Zivilgesellschaft sich freiwillig melden kann, um Menschen aufzunehmen, und der Staat kontrolliert, wer da kommt. „Nichts, von dem, was ich beschreibe, würde dazu führen, dass sich eine große Gruppe von Menschen nach Österreich auf den Weg macht. Es geht hier wirklich um gezielte Aktionen.“ Knaus spricht von einigen hundert im Jahr.