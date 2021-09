Nächste Absage: Corona lässt „Krone“-Spiel platzen

Ein positiver PCR-Test - und 20 Mann in Quarantäne. „Erst am Dienstag dürfen sich unsere Spieler freitesten, das gibt uns die Behörde so vor“, sagt Gleisdorf-Sportchef Gerald Kainz. Der positiv getestete Spieler ist mittlerweile gesundet, soll sich kurioserweise bereits am Wochenende wieder freitesten dürfen. Das Steirer-Derby gegen Sturms Zweiermannschaft im Gleisdorfer Solarstadion war als Livespiel auf krone.tv und fan.at geplant. Ein Nachtragstermin ist noch offen.