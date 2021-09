Landesrat alarmiert: „1000 Flüchtlinge pro Woche“

Die Zahlen der in Traiskirchen untergebrachten Flüchtlinge haben sich seit dem Tiefstand Mitte Juni verdreifacht. „Tendenz steigend“, betont FP-Landesrat Waldhäusl. Auch EU-weit liegt Österreich, gemessen an der Einwohnerzahl, an der Spitze bei Asylanträgen pro Woche: 4,5-mal so viele wie die zweitplatzierten Deutschen!