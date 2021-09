Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Die rundliche Katzendame Luna (zwei Jahre) ist im Tierheim sehr schüchtern und traut sich kaum, ihre Verstecke zu verlassen. Die Tigerin sehnt sich nach einem ruhigen Zuhause, wo sie ohne Stress leben und aus sich herauskommen kann. Gerne mit sozialer Zweitkatze, an der sich Luna orientieren kann! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 116 oder per Mail an katzenvergabe@tierquartier.at