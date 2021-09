Indonesien: Über 40 Tote bei Brand in Gefängnis

Tausende Drogenkonsumenten in Haft

„Unser Justizsystem ist auf Inhaftierung als eine Form der Bestrafung angewiesen“, hieß es in einer Erklärung des Instituts für Strafrechtsreform. Ein großes Problem sei aber der gescheiterte Krieg gegen Drogen in dem Land mit über 270 Millionen Einwohnern. „Die Mehrheit der 28.241 Drogenverurteilten in indonesischen Gefängnissen sind Drogenkonsumenten, die überhaupt nicht in Haft sitzen sollten“, teilte das Institut mit.