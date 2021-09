Fall David: Ärzte berufen gegen das Urteil

Das am Freitag gesprochene Urteil gegen zwei Ärzte im Salzburger „Fall David“ ist nicht rechtskräftig geworden. Die Verteidiger der Mediziner, die am Landesgericht Salzburg wegen grob fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen verurteilt worden waren, meldeten volle Berufung an. Staatsanwaltschaft und Opferanwalt verzichteten auf Rechtsmittel, sie sind mit dem Urteil einverstanden.