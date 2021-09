Neues Konzept für mehr Grün und weniger Wohnungen

Bis zu 1000 Wohnungen könnten am 90.000 Quadratmeter großen Areal der ehemaligen Glasfabrik in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling entstehen. Könnten! Denn die rot-pinke Gemeindekoalition hätte gerne deutlich weniger – und hat daher mit einer Drittellösung ein eigenes Konzept für die künftige Nutzung entwickelt.