Granerud gewinnt ++ Lackner bester Österreicher

Weltcup-Gesamtsieger Halvor Egner Granerud hat am Sonntag in Schuchinsk in Kasachstan den ersten zweier dortiger Skisprungbewerbe im Sommer-Grand-Prix der Männer gewonnen. Der Norweger dominierte mit Weiten von 96 und 94 m, womit er sich 9,4 Punkte vor seinem Landsmann Marius Lindvik durchsetzte.