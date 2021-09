Altmeister Glock und seine Spielberg-Erinnerungen

„Meine Bilanz ist gut“

Zu Spielberg hat der Routinier einen besonderen Bezug. Nicht nur weil er dort 2016 in der DTM gewonnen hat. „Immer wenn ich an Spielberg denke, erinnere ich mich an meine Zeit als BMW-Junior. Hier bin ich meinen zweiten Test überhaupt gefahren. Mein Papa ist im Restaurant gesessen, hat ein Bier getrunken, und ich bin unten meine Runden im Kreis gefahren“, grinst Glock. „Aber meine Bilanz ist gut in Spielberg, ich bin oft am Podium gestanden.“ Dafür hat es gestern nicht gereicht. Der BMW-Pilot wurde im ersten DTM-Rennen Zehnter. Da ist heute Luft nach oben.