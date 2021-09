Die letzte Ferienwoche bringt viel Sonnenschein

Badeseen schon sehr frisch

Einzig mit dem Baden wird es vieler Orts schon schwierig, außer man besitzt einen beheizten Pool im Garten. Am wärmsten sind noch die Feldkirchner Badeseen mit einer Wassertemperatur von 22 Grad, gefolgt vom Attersee mit 21 Grad. Für einen letzten Sprung in den Mondsee (18 Grad) oder in den Traunsee (16 Grad) ist es dann wahrscheinlich schon zu frisch sein. „Dafür herrscht auf den Bergen perfektes Wanderwetter, mit schwachem Wind und einer sehr guten Sicht“, so der Wetterexperte.