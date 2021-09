Heftige Debatte um Kürzung des Arbeitslosengeldes

Das Prinzip von Angebot und Nachfrage

Für den Armutsexperten muss aber auch bei den Löhnen angesetzt werden. „Wir hatten in den vergangenen 20 Jahre ein Überangebot an Arbeitskräften. Das hatte eine viel zu schleppende Lohnentwicklung zur Folge - vor allem bei den unteren Einkommen.“ Es gelte das Prinzip von Angebot und Nachfrage: „Jetzt, da es in gewissen Branchen an Arbeitskräften fehlt, müsste man eigentlich mehr zahlen. Das würde auch das Lohnniveau insgesamt heben. Ich behaupte einfach mal, dass die ganze Debatte um das Arbeitslosengeld nur geführt wird, um genau dies zu verhindern.“ Als Beispiel nennt er die Gastronomie. „Eigentlich müsste man dort in den Konkurrenzkampf um die besten Arbeitskräfte treten - unter anderem mit höheren Löhnen.“ Stattdessen werde aber über Kürzungen beim Arbeitslosengeld diskutiert: „Man will die Betroffenen dazu zwingen, jeden Job anzunehmen - so gewinnt man aber keine Mitarbeiter.“