Die wichtigsten Regeln für Homeoffice & Co.

Weder Recht noch Pflicht

Am besten wird das auch in einer Vereinbarung festgehalten, in der neben dem Ort vor allem auch die infrage kommenden Tage stehen sollten. „Es ist auch zulässig, Homeoffice nur in einzelner Absprache mit den Vorgesetzten zu erlauben“, so Buzanich-Sommeregger. Direkt ins Homeoffice schicken dürfen Firmen ihre Mitarbeiter nicht. Der Vereinbarung muss der Arbeitnehmer zustimmen. „Es gibt weder ein Recht noch eine Pflicht auf Homeoffice“, so die Rechtsanwältin. „Der Betriebsrat kann eine Betriebsvereinbarung machen, um den Rahmen zu bestimmen“, fügt AK-Direktor Klein hinzu.