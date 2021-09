Vorm 99ers-Test gab es einen Ansturm der Fans

Mit zwei Verstärkungen gehen die Graz99ers am Freitag (17.30) in den sechsten Eishockey-Test der Vorbereitung gegen Nove Zamky (Svk): Kenny Ograjensek kommt vom slowenischen Team (das die Olympia-Qualifikation nicht geschafft hat) retour und Amadeus Egger bekommt nach monatelanger Pause (er erlitt letzte Saison in Feldkirch einen Knochenbruch) erste Eiszeit. In Folge soll er beim Farmteam in Wien aufgebaut werden. Voll im „Saft“ steht Neo-Legionär Andrew Gordon, der mit vier Treffern bester Torschütze der Vorbereitung ist und bei den 99ers eine Führungsrolle eingenommen hat.



Harter Arbeiter

Der 35-jährige Ex-NHL-Haudegen (55 Spiele für Vancouver, Washington und Anaheim), der auch für das Team Canada gestürmt ist, hat sich als harter Arbeiter vorgestellt, der auch dorthin geht, wo’s weh tut: „Es ist kein Wunder, dass die Fans in Linköping, wo er Assistant-Kapitän war, mit einer Unterschriftenaktion seinen Abgang verhindern wollten“, sagt 99ers-Manager Bernd Vollmann, „Andrew ist ein richtiges Kraftpaket, ein echter Leader in der Kabine und am Eis. Und immer positiv.“